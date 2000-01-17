Кратко о журнале «Бизнес Территория»

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Журнал «Бизнес Территория», совместно с Петровской академией наук и искусств, Союзом архитекторов России, НП «Агентство регионального развития» и другими организациями, провел 26 января 2017 года Общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери «Тверь – осуществление сущности». Слушания прошли в конференц-зале МВЦ им. Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества.

30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.

Журнал «Бизнес Территория» будет внимательно следить за развитием территорий опережающего развития (ТОР), число которых в ближайшее время в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации предполагается довести до сотни.

Наличие в распоряжении кое-какого свободного количества денег обязывает рассудительного человека обеспечить не только его сохранение, но и приумножение. Поэтому в наши дни, когда инфляция нещадно уничтожает огромные капиталы, просто оставить деньги под подушкой – не самый лучший выход. Их нужно инвестировать.