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август – октябрь 2016

Кратко о журнале «Бизнес Территория»

Полноцветное межрегиональное  издание, посвященное комплексному развитию территории и бизнеса.  Журнал «Бизнес Территория» предназначен для деловых людей, предпринимателей, менеджеров, директоров, собственников бизнеса и распространяется во всех регионах ЦФО и ряде регионов других федеральных округов России.  Издание анализирует успешные бизнес-проекты, публикует информацию о важнейших событиях в бизнес-сообществе, мнения экспертов, знакомит с видными предпринимателями. Инвестиционные возможности городов и районов, планы стратегического развития, промышленность, сельское хозяйство, логистика, недвижимость, энергетика, экология и многое другое – все это в журнале «Бизнес  Территория».

 

 

 

 

 

Будущее будет

За этот год стало окончательно ясно – мир стоит на пороге глобальных перемен. Можно бояться этих перемен, прятать голову в песок, но факт остается фактом. Начало XX века тоже наступило не сразу, и полтора первых десятилетия люди технологически и идеологически жили в предыдущей эпохе. А потом понеслось. Вот и сейчас, несмотря на кажущуюся неизменность внешнего антуража, будущее подкралось незаметно.   подробнее


Нефть и люди. Что важнее?

Государство меняет приоритеты  подробнее


ВТБ24 улучшает офисную сеть

Офис ВТБ24 в Твери осуществил переезд в новое здание по адресу: Новоторжская, 12а. Пропускная способность нового офиса составит более 800 человек в день. Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут воспользоваться сервисом премиального уровня «Привилегия». В торжественной церемонии открытия приняли участие президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, губернатор Тверской области Игорь Руденя и управляющий региональным подразделением ВТБ24 Андрей Соколов.  подробнее


Мир в преддверии цунами перемен

Можно ли прогнозировать будущее? Что ждет Россию и мир в связи с радикальным изменением средств производства? Как уже сейчас, на наших глазах, меняется картина мира, привычная с XIX века? Об этом рассуждает руководитель промышленного журнала «Умное производство»  подробнее


Сбербанку России - 175

12 ноября Сбербанку исполняется 175 лет. Чем живет сейчас Сбербанк, к чему он идет, как меняется?  подробнее


«Мы дорожим своей репутацией»

ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» признано «лучшим импортером» 2016 года  подробнее


«В Тверской области возрос экспорт»

Федеральная таможенная служба в этом году отмечает 25 лет со дня образования. Тверская таможня младше всего на год – знаковый юбилей ожидает ее в 2017 году. Таможня – одна из самых эффективных структур государства: она обеспечивает более 50% поступлений в бюджет Российской Федерации. Накануне Дня таможенника – 25 октября – «Бизнес Территория» поговорил с начальником Тверской таможни Ольгой КОШКИНОЙ  подробнее


Наталья Серова: «Шубы – это целая философия»

Готовь шубу летом – гласит поговорка. Одно из самых известных за пределами Тверской области тверских предприятий, «Новоторжская ярмарка «За шубой!» открыла новый сезон. О том, как за 15 лет с нуля был выстроен новый принцип торговли, о кризисе, о российских женщинах и о подводных камнях торговли мехами мы беседуем с основательницей и руководителем «Новоторжской ярмарки» Натальей Серовой  подробнее


«Смешно, но люди покупают»

Недавно российский вице-премьер Игорь Шувалов выдал очередную фразу, ставшую интернет-мемом: «Нам даже показали квартиры по 20 метров. Это смешно, но люди их покупают, такое жилье пользуется спросом». Интернет наполнился возмущенным гулом: «смешно ему, блин». По слухам, Шувалов – обладатель 500-метровой квартиры в Лондоне и большого количества элитной недвижимости в Москве  подробнее


Инновации – особый бренд Подмосковья

12 октября в парк-отеле «Морозовка» Солнечногорского района прошла межрегиональная промышленная конференция Московской области «Развитие межрегиональных кооперационных связей». Участниками стали руководители промышленных предприятий региона, малых и средних инновационных предприятий, общественные объединения Солнечногорского, Дмитровского, Клинского и других районов. Инициатор и организатор мероприятия – союз «Солнечногорская торгово-промышленная палата»  подробнее


Финский кофе из Твери

15 сентября российский завод финской компании «Paulig» отметил свой первый юбилей – пять лет со дня открытия. Завод распложен в Тверской области, между Москвой и Санкт-Петербургом, и занимает ведущее место как поставщик кофе в розничные магазины, рестораны и кофейни обеих столиц. В Твери благодаря «Паулиг» многие перешли на натуральный кофе. О том, как Россия становится «кофейной страной», мы решили узнать прямо на предприятии  подробнее


Бизнес на бороде

Barbershop – английское слово, обозначающее парикмахерскую для мужчин сегодня все более плотно укрепляется в речи россиян. Первые барбершопы были открыты на волне возникшей моды на бороды, однако результатом их создания стали заведения, предоставляющие услуги по уходу за мужским внешним видом. Сегодня мы видим совершенно новый для российского рынка продукт. О перспективах развития барбершопов и о спектре их услуг мы узнали у Мухамеда Али – основателя Men’s Club & Barbershop – лучшего барбершопа Воронежа.  подробнее


Простите, я изменила ваш мозг

Наш гость – научный журналист Ася Казанцева. Симпатичная девушка – самый молодой лауреат премии «Просветитель» – приехала в Тверь в джинсах и рубашке в клеточку, с легким рюкзачком за спиной – по всей видимости таким же легким, как ее книги и научно-популярные лекции, с которыми она гастролирует по всей России  подробнее


Старение можно отключить

Максим Скулачев – ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, сын академика Владимира Скулачева, соавтор книги «Жизнь без старости». Команда под руководством Скулачевых много лет изучает механизмы старения и способы его предотвращения. Лекция Максима, прошедшая при поддержке тверского еженедельника «Караван+Я» и журнала «Бизнес Территория», называлась «Старение как вредоносная программа, которую можно отключить»  подробнее


«Совпадение? Думаю, да»

Экс-редактор и один из создателей независимого телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь в рамках проекта «Интеллектуальные вечеринки» еженедельника «Караван+Я» и журнала «Бизнес территория» разоблачил конспирологический взгляд на политику. Тема нашего разговора – «Теория и практика мирового заговора»  подробнее


Мудрецы под сенью леса

Разговор о кристаллах, уничтожающих ракеты, разработках против рака и древней истории России  подробнее
 

Новости

Пути выгодного инвестирования в ПАММ-счета

Наличие в распоряжении кое-какого свободного количества денег обязывает рассудительного человека обеспечить не только его сохранение, но и приумножение. Поэтому в наши дни, когда инфляция нещадно уничтожает огромные капиталы, просто оставить деньги под подушкой – не самый лучший выход. Их нужно инвестировать.


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Доверительное управление на Форексе

Про доверительное управление наверняка слышали многие инвесторы и те, кто только собираются ими стать. Но что подразумевает под собой это понятие, какими преимуществами обладает и что следует помнить, передавая свои денежные средства в доверительное управление? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.


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За год Индекс промышленного производства вырос на 0,8%

Согласно данным Росстата, Индекс промышленного производства страны за прошедшие 11 месяцев текущего года увеличился на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года.


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Как заставить деньги работать на трейдера

Фраза «Деньги должны работать на человека, а не человек на деньги», засела в голове у многих. Но не все представляют, как применить ее без миллионов в кармане. Мы постараемся вам рассказать об этом, применительно к рынку Форекс.


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