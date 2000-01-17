Кратко о журнале «Бизнес Территория»

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Весенняя полевая кампания стартовала на сельхозугодьях ООО «Брянская мясная компания», входящей в агоромышленный холдинг «Мираторг», в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской областях. АПХ «Мираторг» намерен обработать свыше 340 тысяч га сельхозугодий, что на 36% больше, чем годом ранее. Значительная часть из них - порядка 108 тыс. га представляет собой залежные земли.

Второго мая текущего года стало известно о приобретении технологической компанией Mail.Ru Group 90-процентной доли в агрегаторе доставки еды ZakaZaka. Компании, работающие на стыке технологического сектора и рынка продуктов питания, то есть в сфере FoodTech, имеют большие перспективы в России, в силу неразвитости этого сегмента, особенно в регионах. Его перспективность подтверждается растущим интересом инвесторов к FoodTech.

Как стало известно журналу «Бизнес Территория», АКБ «Пересвет», возобновивший расчетно-кассовое обслуживание с 24 апреля 2017 года в своих офисах в Москве и Санкт-Петербурге, по итогам 2016 года зафиксировал убыток в сумме 58,5 млрд руб.( по МСФО). Об этом временная администрация банка, возглавляемая представителем Агентства страхования вкладов М. В. Полуниным, сообщила в отчете, который опубликован на официальном сайте АКБ «Пересвет».

В Орле на протяжении нескольких дней с 27 по 30 апреля 2017 проходил Первый Международный фестиваль в области путешествий и туризма «Русский путешественник» имени Н. Н. Миклухо-Маклая, поддержанный Ростуризмом, Русским географическим обществом, Федерацией спортивного туризма России и Администрацией Орловской области. Фестиваль призван содействовать популяризации туризма, социальному, культурному и экономическому развитию территорий, продвижению существующих и новых туристических брендов, маршрутов, дестинаций, кластеров.