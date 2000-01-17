Кратко о журнале «Бизнес Территория»

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Дорогие читатели! Мировая экономика показывает осторожный рост, но мировая экономическая элита в панике. На состоявшемся в начале 2017 года Международном экономическом форуме в Давосе царили уныние и ужас, не имеющие под собой никаких экономических оснований – только политические. подробнее
Тот, кто знает глубину происходящих процессов в экономике и культуре в связи с цифровой революцией понимает, что человечество стоит на пороге таких фундаментальных изменений, которые в самые ближайшие годы приведут к смене социально-политической формации по всему миру подробнее
Дискуссия о новой региональной политике, состоявшаяся в рамках Гайдаровского форума-2017 была призвана подготовить материалы для Указа президента России, где впервые с 1996 года будут сформулированы основные принципы взаимодействия центра и регионов. подробнее
Дискуссия о том, что такое «умный город», и кто может себе это позволить, состоявшаяся на Санкт-петербургском экономическом форуме (модератором выступил Степан Солженицын, старший партнер McKinsey & Company), показала перспективы развития энергетики, жилищно-коммунального, дорожно-транспортного хозяйства российских городов. Многое из того, о чем говорилось полгода назад, уже становится реальностью подробнее
Павел Парамонов – постоянный эксперт нашего журнала. Девелопер, руководитель компании «Премьер Девелопмент», осуществляющей качественные проекты по жилой и коммерческой застройке, он постоянно изучает теорию и практику развития городов. У Парамонова есть опыт создания городских сообществ, причем в довольно сложном месте – тверском спальном микрорайоне «Юность» советской застройки. Уже второй год под эгидой Павла Парамонова проходит форум НКО. Его общественная позиция была высоко оценена Владимиром Васильевым, руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ и депутатом от Тверской области. Именно Васильев рекомендовал ввести Павла Парамонова в президиум регионального Политсовета «Единой России». подробнее
Зеленоградская компания «Нейроботикс» производит антропоморфных роботов, знаменитых на всю Россию. «Бизнес Территория» побывала в офисе компании, чтобы рассказать читателям о жизни ученых, конструкторов и их «питомцев» – Пушкине, Алисе, Алане Тьюринге и многих других подробнее
Мы продолжаем изучать бизнес-карту России. Особый интерес – к малым городам, где предприятия легкой и других отраслей промышленности адаптируют свои бизнес-модели к современным условиям. Иногда успешные предприятия возникают в городах, где советские фабрики закрылись, оставив за воротами свой кадровый потенциал. Так случилось в городе Торопце Тверской области. Об уникальной рыночной нише, ответственных швеях и обширной географии заказов рассказывает директор предприятия «СВ-Текстиль» Олег Волосюк подробнее
Сергей ЦИКАЛЮК: «Стать лидером на рынке страхования для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, совершая конкретные действия и принимая выверенные управленческие решения» подробнее
Качественная, натуральная и экологически чистая еда – главное, чего не хватает современным жителям мегаполисов. И представители крупного бизнеса не исключение: они прежде всего задумываются о том, что едят. Тверской холдинг «Афанасий» долгое время был лидером российского пивоварения – это, пожалуй, единственное крупное предприятие этой отрасли без участия иностранного капитала. Но сейчас интересы руководителя холдинга Максима Ларина простираются гораздо дальше пива: профессионал в пищевом производстве, он решил обеспечить нас здоровой едой подробнее
Качественный сыр – то, чего сейчас больше всего не хватает на прилавках российских магазинов. Так получилось, что за годы беспрепятственной торговли качественными импортными сырами традиции российского сыроварения оказались утрачены. Почему так случилось, и кто сейчас пытается исправить эту ситуацию? «Бизнес Территория» решила получить информацию из первых рук подробнее
Драйверами роста экономики российских регионов традиционно называют малый и средний бизнес. Что двигает вперед компанию, побуждает ее расширять свою бизнес-территорию и спектр услуг? Об этом мы побеседовали с генеральным директором Московской электротехнической компании «Сила» Игорем Кимом. МЭК «Сила» уже восемь лет является успешным участником бизнеса, и развитие компании идет полным ходом, что в современных условиях, несомненно, показатель грамотного руководства и контроля подробнее
В самом центре Твери, на пересечении улиц Трехсвятской и Симеоновской, открылся новый отель – «Гранд отель Звезда» подробнее
Гостиничный бизнес в России только-только переходит на мировые рельсы. От коллизии, воспетой Маршаком в «Мистере Твистере»: «Нет, – отвечают, – в гостинице мест» (не поселить в отель «Англетер» бывшего министра США считалось особым советским шиком), – мы движемся к ситуации, когда снять номер по карману и по вкусу можно будет в любом городе России подробнее
Габриэль Антонио Алгарин Вега – шеф-повар ресторана El Chico в Воронеже, один из самых обаятельных шеф-поваров Черноземья. Имея колоссальный опыт организации ресторанов России, Габриэль за краткое время в Воронеже завоевал любовь гостей. О перспективах развития ресторанного бизнеса в России и о семейных корнях профессионализма в нашем новом материале подробнее
В то время как мировые производители высокотехнологичной продукции непрерывно повышают качество своих продуктов и управления производственными процессами, опираясь на философию TQM (Total Quality Management – всеобщее управление качеством), многие отечественные компании еще не прошли предыдущий уровень – внедрения и уверенного использования СМК. Менеджменту российских предприятий, сосредоточенному на заводской текучке, зачастую не хватает умения анализировать внутренние бизнес-процессы и навыков реализации стратегических проектов. Самый верный способ получить эти умения и навыки – практика. Это подтверждает опыт развития ООО «ПРОМ-МЕТАЛЛ» – небольшой металлообрабатывающей компании, которая в сегодняшних форс-мажорных для промышленности условиях не только выживает, но и развивается, приобретает новое оборудования, расширяет производственные площади, наращивает численность персонала, продвигает новые проекты. подробнее