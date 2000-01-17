Кратко о журнале «Бизнес Территория»

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Обобщая результаты мониторинга регионального опыта праворегулирования и правоприменения в сфере инновационной деятельности, проведенного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), журнал «Бизнес Территория» видит целесообразность распространения лучших практик на все субъекты Российской Федерации. Усугубляющееся неравенство в инновационности уже сегодня конвертируется в значительное различие регионов в инвестиционной привлекательности, а, вследствие этого, и уровня жизни.

Журнал «Бизнес Территория» проанализировал Рейтинг инновационных регионов за 2016 год. Мониторинг инновационного развития регионов необходим для принятия управленческих решений, как государственными структурами, так и потенциальными инвесторами. Какие регионы совершили в минувшем году инновационный прорыв, а какие еще больше деградировали?

Буквально через несколько дней выйдет из печати №1(56) межрегионального делового журнала «Бизнес Территория».

Ключевой темой номера стало взаимодействие регионов и центра – этот вопрос активно обсуждался на площадках Гайдаровского форума – 2017 «Россия и мир. Выбор приоритетов». Алексей Кудрин и другие хедлайнеры форума – в материалах «Бизнес Территории»: На какие вызовы придется ответить? Экспертная аналитика и прогнозы с площадок форума. Неравенство между областями России нарастает. Дискуссия о новой региональной политике.

Журнал «Бизнес Территория», совместно с Петровской академией наук и искусств, Союзом архитекторов России, НП «Агентство регионального развития» и другими организациями, провел 26 января 2017 года Общественные слушания гражданских инициатив по восстановлению и развитию исторических основ города Твери «Тверь – осуществление сущности». Слушания прошли в конференц-зале МВЦ им. Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества.