Кратко о журнале «Бизнес Территория»

Новости

Наличие в распоряжении кое-какого свободного количества денег обязывает рассудительного человека обеспечить не только его сохранение, но и приумножение. Поэтому в наши дни, когда инфляция нещадно уничтожает огромные капиталы, просто оставить деньги под подушкой – не самый лучший выход. Их нужно инвестировать.

Про доверительное управление наверняка слышали многие инвесторы и те, кто только собираются ими стать. Но что подразумевает под собой это понятие, какими преимуществами обладает и что следует помнить, передавая свои денежные средства в доверительное управление? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Согласно данным Росстата, Индекс промышленного производства страны за прошедшие 11 месяцев текущего года увеличился на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Фраза «Деньги должны работать на человека, а не человек на деньги», засела в голове у многих. Но не все представляют, как применить ее без миллионов в кармане. Мы постараемся вам рассказать об этом, применительно к рынку Форекс.