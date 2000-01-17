Кратко о журнале «Бизнес Территория»

За этот год стало окончательно ясно – мир стоит на пороге глобальных перемен. Можно бояться этих перемен, прятать голову в песок, но факт остается фактом. Начало XX века тоже наступило не сразу, и полтора первых десятилетия люди технологически и идеологически жили в предыдущей эпохе. А потом понеслось. Вот и сейчас, несмотря на кажущуюся неизменность внешнего антуража, будущее подкралось незаметно. подробнее
Государство меняет приоритеты подробнее
Офис ВТБ24 в Твери осуществил переезд в новое здание по адресу: Новоторжская, 12а. Пропускная способность нового офиса составит более 800 человек в день. Помимо стандартных банковских услуг клиенты смогут воспользоваться сервисом премиального уровня «Привилегия». В торжественной церемонии открытия приняли участие президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов, губернатор Тверской области Игорь Руденя и управляющий региональным подразделением ВТБ24 Андрей Соколов. подробнее
Можно ли прогнозировать будущее? Что ждет Россию и мир в связи с радикальным изменением средств производства? Как уже сейчас, на наших глазах, меняется картина мира, привычная с XIX века? Об этом рассуждает руководитель промышленного журнала «Умное производство» подробнее
12 ноября Сбербанку исполняется 175 лет. Чем живет сейчас Сбербанк, к чему он идет, как меняется? подробнее
ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» признано «лучшим импортером» 2016 года подробнее
Федеральная таможенная служба в этом году отмечает 25 лет со дня образования. Тверская таможня младше всего на год – знаковый юбилей ожидает ее в 2017 году. Таможня – одна из самых эффективных структур государства: она обеспечивает более 50% поступлений в бюджет Российской Федерации. Накануне Дня таможенника – 25 октября – «Бизнес Территория» поговорил с начальником Тверской таможни Ольгой КОШКИНОЙ подробнее
Готовь шубу летом – гласит поговорка. Одно из самых известных за пределами Тверской области тверских предприятий, «Новоторжская ярмарка «За шубой!» открыла новый сезон. О том, как за 15 лет с нуля был выстроен новый принцип торговли, о кризисе, о российских женщинах и о подводных камнях торговли мехами мы беседуем с основательницей и руководителем «Новоторжской ярмарки» Натальей Серовой подробнее
Недавно российский вице-премьер Игорь Шувалов выдал очередную фразу, ставшую интернет-мемом: «Нам даже показали квартиры по 20 метров. Это смешно, но люди их покупают, такое жилье пользуется спросом». Интернет наполнился возмущенным гулом: «смешно ему, блин». По слухам, Шувалов – обладатель 500-метровой квартиры в Лондоне и большого количества элитной недвижимости в Москве подробнее
12 октября в парк-отеле «Морозовка» Солнечногорского района прошла межрегиональная промышленная конференция Московской области «Развитие межрегиональных кооперационных связей». Участниками стали руководители промышленных предприятий региона, малых и средних инновационных предприятий, общественные объединения Солнечногорского, Дмитровского, Клинского и других районов. Инициатор и организатор мероприятия – союз «Солнечногорская торгово-промышленная палата» подробнее
15 сентября российский завод финской компании «Paulig» отметил свой первый юбилей – пять лет со дня открытия. Завод распложен в Тверской области, между Москвой и Санкт-Петербургом, и занимает ведущее место как поставщик кофе в розничные магазины, рестораны и кофейни обеих столиц. В Твери благодаря «Паулиг» многие перешли на натуральный кофе. О том, как Россия становится «кофейной страной», мы решили узнать прямо на предприятии подробнее
Barbershop – английское слово, обозначающее парикмахерскую для мужчин сегодня все более плотно укрепляется в речи россиян. Первые барбершопы были открыты на волне возникшей моды на бороды, однако результатом их создания стали заведения, предоставляющие услуги по уходу за мужским внешним видом. Сегодня мы видим совершенно новый для российского рынка продукт. О перспективах развития барбершопов и о спектре их услуг мы узнали у Мухамеда Али – основателя Men’s Club & Barbershop – лучшего барбершопа Воронежа. подробнее
Наш гость – научный журналист Ася Казанцева. Симпатичная девушка – самый молодой лауреат премии «Просветитель» – приехала в Тверь в джинсах и рубашке в клеточку, с легким рюкзачком за спиной – по всей видимости таким же легким, как ее книги и научно-популярные лекции, с которыми она гастролирует по всей России подробнее
Максим Скулачев – ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, сын академика Владимира Скулачева, соавтор книги «Жизнь без старости». Команда под руководством Скулачевых много лет изучает механизмы старения и способы его предотвращения. Лекция Максима, прошедшая при поддержке тверского еженедельника «Караван+Я» и журнала «Бизнес Территория», называлась «Старение как вредоносная программа, которую можно отключить» подробнее
Экс-редактор и один из создателей независимого телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь в рамках проекта «Интеллектуальные вечеринки» еженедельника «Караван+Я» и журнала «Бизнес территория» разоблачил конспирологический взгляд на политику. Тема нашего разговора – «Теория и практика мирового заговора» подробнее
Разговор о кристаллах, уничтожающих ракеты, разработках против рака и древней истории России подробнее